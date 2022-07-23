В ночь на субботу, 23 июля, прозвучали взрывы в Николаеве, а с утра - в Харькове, Запорожской и Кировоградской области.

По Николаеву и Харькову мэры подтвердили удары.

"Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится", - написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Детали харьковского обстрела сообщил губернатор Олег Синегубов. Попало по Основянскому району. Есть один пострадавший, состояние – легкое. Предварительно стреляли из реактивных систем залпового огня. Поврежден жилой дом, офисные помещения.

Также губернатор Кировоградской области призвал всех оставаться в укрытиях и пообещал детали позже. Видимо, и там был прилет.

Секретарь Запорожского горсовета Куртев говорит, что в областном центре взрывов не было. По его словам, то, что слышали жители города рано утром - взрывы в Запорожском районе. Которые звучали там и вчера вечером.

Утром по Николаеву нанесли удар шестью ракетами комплекса С-300. В результате произошло возгорание на территории склада и сухой травы, сообщил губернатор Виталий Ким.

Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

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