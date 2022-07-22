В ночь с 21 на 22 июля американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что нынешний оперативный темп РФ не слишком отличается от темпа российских наступательных операций во время официальной российской оперативной паузы, и маловероятно, что российские силы смогут занять значительные позиции в ближайшие недели.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Эксперты организации сообщают, что РФ, вероятно, израсходовала 55-60% своего резерва высокоточного оружия.

Вчера российские войска продолжали ограниченные наземные атаки восточнее Северска и южнее Бахмута. Также россияне провели безуспешную наземную атаку севернее Харькова.

Сообщается, что российские войска предприняли неудачную попытку штурма силами взвода возле Андреевки и в направлении Лозового Херсонской области, что указывает на то, что украинские силы сохраняют плацдарм на реке Ингулец.

Война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.