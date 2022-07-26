В Николаеве из-за утреннего обстрела 26 июля пострадала городская котельная. Специалисты оценивают убытки, нанесенные российским ударом.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Он также опубликовал фото разрушенного объекта инфраструктуры. Судя по фото, у котельной обрушилась одна из стен.

Как уточнил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, всего по Николаеву выпустили 18 вражеских ракет.

"Утром у нас было 6 ракет Х-59 с самолетов и 12 ракет типа С-300. Не все они попали в цель: часть сбили, часть - мимо. Но из попавших - это часть критической инфраструктуры и предприятия. К счастью , без жертв", - заявил Ким.

По словам Кима, разрушены три нерабочие секции моста.

"Это очень массированный был удар по всему югу", - сказал он.

По словам Кима, удары наносились по Одессе, Южному, Рыбаковке и другим городам и селам.

Ракета Х-59 - российская авиационная ракета класса "воздух-поверхность", предназначена для поражения важных наземных и надводных объектов.

Напомним, также сегодня россияне атаковали ракетами Одесскую область с использованием самолетов стратегической авиации.

Мы писали, что удар наносился по Затоке под Одессой, пострадали минимум пять частных домов, есть раненый.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.