Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram видео последствий удара по Одесской области утром 26 июля.

Ролик он разместил в Instagram.

"Утро. Обычная деревня Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь", - подписал видео он.

Ранее оперативное командование "Юг" сообщило об ударах по Одесской области, но не указывало локации. Видимо, удар был по Затоке.

В Одесской области ракетным ударом разрушены как минимум пять частных домов, пишет "Думская" со ссылкой на сообщения очевидцев.

На фото с места событий виден пожар, засыпанная обломками проезжая часть и выбитые взрывной волной двери здания.

Как сообщили в администрации Одесского района, из-за удара по частному сектору в Одесской области ранен один человек.

Напомним, россияне в ходе массированного удара по югу Украины также атаковали портовую инфраструктуру Николаева.

Война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.