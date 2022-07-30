Обстрел Николаева. Геращенко опубликовал фото ракеты, которая приземлилась на детской площадке у горки
Во время ночных обстрелов Николаева головная часть российской ракеты упала прямо на детскую площадку. Ракета приземлилась у горки, разрушив при этом часть ограждения площадки. В результате обстрела города сильно разрушены несколько домов и общежитие, 1 человек погиб, 6 ранены.
Фото с места случившегося опубликовал советник министра МВД Антон Геращенко в своем Telegram.
Прибывшие на место полицейские огородили место падения сигнальной лентой в ожидании приезда саперов ГосЧС.
Как писала "Страна", вчера в Николаеве российские войска нанесли удар рядом с остановкой. Известно, что войска РФ ударили запрещенными кассетными снарядами.
По данным прокуратуры, жертвами стали четверо погибших и 14 раненных.
Сегодня стало известно, что количество жертв обстрела остановки в Николаеве увеличилось до семи. В больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 г.р, написал мэр города Александр Сенкевич. По его данным, всего за медпомощью обратились 19 пострадавших.
Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.
К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.
Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.
Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.