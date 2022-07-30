Во время ночных обстрелов Николаева головная часть российской ракеты упала прямо на детскую площадку. Ракета приземлилась у горки, разрушив при этом часть ограждения площадки. В результате обстрела города сильно разрушены несколько домов и общежитие, 1 человек погиб, 6 ранены.

Фото с места случившегося опубликовал советник министра МВД Антон Геращенко в своем Telegram.

Прибывшие на место полицейские огородили место падения сигнальной лентой в ожидании приезда саперов ГосЧС.

Как писала "Страна", вчера в Николаеве российские войска нанесли удар рядом с остановкой. Известно, что войска РФ ударили запрещенными кассетными снарядами.

По данным прокуратуры, жертвами стали четверо погибших и 14 раненных.

Сегодня стало известно, что количество жертв обстрела остановки в Николаеве увеличилось до семи. В больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 г.р, написал мэр города Александр Сенкевич. По его данным, всего за медпомощью обратились 19 пострадавших.

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.