В результате сегодняшних ночных обстрелов в Николаеве сильные повреждения получили несколько жилых домов в двух районах города. Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

Пострадали два девятиэтажных, два пятиэтажных жилых дома, а также пятиэтажное общежитие. В домах практически полностью выбиты стекла, разрушены остекления балконов, повреждены стены. Кроме того, осколками повреждены около десятка частных автомобилей, которые были припаркованы возле домов. Головная часть ракеты упала на детскую площадку, разрушив ограждение.

Как сообщает Николаевская ОВА, всего пострадали 6 человек, 1 человек погиб.

Как писала "Страна", вчера в Николаеве российские войска нанесли удар рядом с остановкой. Известно, что войска РФ ударили запрещенными кассетными снарядами.

По данным прокуратуры, жертвами стали четверо погибших и 14 раненных.

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.