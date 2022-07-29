Российские войска утром 29 июля обстреляли Николаев кассетными снарядами. "Прилеты" были в одном из районов. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Он заявил, что на место уже едут кареты скорой помощи. В городе была объявлена воздушная тревога (на данный момент ее уже отменили).

Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил о пострадавших в результате удара.

"Только что ударили рядом с остановкой общественного транспорта. 12 человек лежат на земле, скорые поехали, работают", - сказал он.

Напомним, вчера в Николаеве под обстрел попал пункт выдачи гуманитарной помощи.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.