В Николаевской области житель Очакова был приговорен к пяти годам тюрьмы за фото десантного корабля.

Об этом сообщает издание 368.media со ссылкой на судебное решение.

Некий Владимир Чапчай на побережье Днепро-Бугского лимана сфотографировал украинский десантный корабль "Олиференко".

В тот же день он отправил его нескольким абонентам через Viber.

За эти фото Чапчай получил пять лет тюрьмы, но позже он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Ранее Николаевский губернатор Виталий Ким сообщал, что Николаев хотят закрыть на несколько дней, чтобы "отработать" коллаборантов.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

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