В Николаеве во время обстрела в четверг, 29 июля, был поврежден пункт выдачи гуманитарной помощи. Трое человек ранены.

Об этом сообщил глава области Виталий Ким.

Также из-за обстрелов разрушены три частных дома, соседние дома значительно повреждены. Между селами Новониколаевка и Константиновка Первомайской громады горят поля и сухостой из-за обстрелов. Также горят поля пшеницы в селе Дмитровка, сообщил Ким.

На территории Березнегуватской громады нет света из-за повреждения ЛЭП.

Напомним, в Николаеве утром вчера прогремели мощные взрывы, пострадали учебные заведения и жилые дома.

Также на прошлой неделе сообщалось о мощных "прилетах" по Николаеву, в результате которых был уничтожен склад гуманитарки.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.