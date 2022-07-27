Генерал-майор Дмитрий Марченко, который до апреля руководил обороной Николаева, возвращается в город.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

"Марчело, Welcome back!" – написал глава ОВА Виталий Ким.

Ранее Марченко заявлял, что Крымский мост станет главной целью Украины после получения нового западного вооружения. Связано ли возвращение Марченко с сообщениями о подготовке контрнаступления - неизвестно.

Напомним, ранее ВСУ освободили два населенных пункта на севере Херсонской области.

Также сообщалось, что советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань считает, что украинские войска деоккупируют регион уже к сентябрю.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.