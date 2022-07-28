В результате удара по Николаеву, где сегодня утром прогремели мощные взрывы, пострадали учебные заведения и жилые дома.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Одна из городских школ, по словам Сенкевича, практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В частных домах, которые находятся рядом, повредились окна и кровля.

Также ракета попала на территорию водной станции Кораблестроительного университета, повредив складское помещение.

На территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки дроби. Пожар ликвидировали.

Что касается жилых домов, в настоящее время известно о повреждении двух многоэтажек, заявил Сенкевич.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.