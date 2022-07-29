После того, как войска РФ ударили кассетными снарядами рядом с остановкой в Николаеве утром 29 июля, погибли 5 человек, еще 7 - ранены. Об этом сообщил глава области Виталий Ким.

Ранее он сообщал, что утром 29 июля 12 человек пострадали из-за удара рядом с остановкой.

Напомним, вчера в Николаеве под обстрел попал пункт выдачи гуманитарной помощи.

Также "Страна" писала, как 16 мая российские войска обстреляли один из районов города Николаева, использовав запрещенные международными нормами кассетные боеприпасы.

22 мая мэр Николаева Александр Сенкевич также сообщал об обстреле Николаева кассетными снарядами.

Тем временем война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.