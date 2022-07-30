Количество погибших в результате вчерашнего обстрела остановки в Николаеве увеличилось. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич. По его данным еще двое мужчин погибли.

"Стало известно, что в больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 г.р", - написал мэр города.

Таким образом количество жертв увеличилось до семи. Всего за медицинской помощью за вчера обратилось 19 человек.

Скриншот: Telegram/Сєнкевич Online

Война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.