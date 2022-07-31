Смерть украинского бизнесмена Алексея Вадатурского, который погиб в результате обстрела его дома в Николаеве, была не случайностью, а "полностью продуманным" умышленным убийством.

Такое мнение высказал помощник главы Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Телеграм-канале.

"Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло - спальню - не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара", - написал Подоляк.

В свою очередь Офис генпрокурора опубликовал фото из разрушенного дома погибшего после ракетного обстрела бизнесмена.

Напомним, источники "Страны" в окружении крупного украинского агробизнесмена подтвердили информацию о его гибели.

"Ракета прилетела прямо в дом. У него не было шансов..." - сказал "Стране" знакомый Вадатурского.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

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