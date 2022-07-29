Агентство Reuters опубликовало видеорепортаж из временно неподконтрольной Еленовки Донецкой области, где в результате обстрела погибли 53 украинских военнопленных.

На кадрах видна полностью уничтоженная огромная казарма с множеством двухъярусных кроватей, повсюду лежат останки людей.

Напомним, в "ДНР" заявили о 53 погибших, а стороны обвиняют в обстреле друг друга.

Минобороны РФ обвинили ВСУ в ударе по колонии. А в Офисе президента удар по колонии назвали "людоедской провокацией" России.

Позже советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что события в Еленовской колонии - попытка РФ скрыть преступления и пленные были мертвы еще до обстрела.

Война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.