Россияне перемещают пленных иностранцев, которые воевали на стороне Украины, со всех территорий в "ДНР" для последующей казни.

Об этом заявил спикер "Интернационального легиона" Дамьен Магру в интервью "24 каналу".

"Есть теория, что это делают для того, чтобы им могли объявить смертную казнь. И это очень беспокоит — что военных перевозят против их воли в другой регион. Но это военное преступление. Мы видим, что Россия не относится хорошо к нашим военнопленным иностранцам, и об этом сообщалось еще в начале войны. Но эта позиция России по отношению к иностранным бойцам незаконна", — сказал Магру.

Он заявил, что в связи с этим сейчас есть проблемы с установлением местонахождение пленных иностранных военных.

Ранее в "ДНР" заявили, что подготовили место для исполнения смертного приговора для пленных иностранцев.

Война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.