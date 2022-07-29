События в колонии Еленовки с украинскими пленными - попытка РФ скрыть следы преступлений. Военные на момент начала пожара были уже мертвы. Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович у себя в Twitter.

Он не исключает, что Россия могла инсценировать обстрел, убив десятки украинских военнопленных в колонии Еленовки, не прибегая к обстрелу барака.

"Предварительно, это не столько (или не только) обстрел, сколько - похоже на попытку убрать следы после событий, происшедших в здании. Один из главных признаков - люди в здании не разбросаны как от взрыва, а похожи на обгоревшие тела, которые были мертвы на момент начала пожара", - написал он.

По словам Арестовича, специалисты-пиротехники, анализируя российское видео из Еленовки, говорят, что картина больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела.

Как писала "Страна", в Офисе президента удар по колонии назвали "людоедской провокацией" России, а создатель "Азова" Андрей Билецкий объявил охоту на причастных к массовому убийству в Еленовке.

Напомним, в Минобороны РФ обвинили ВСУ в ударе по колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные. В "ДНР" заявили о 53 погибших.

Тем временем война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.