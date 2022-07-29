Вслед за Генштабом ВСУ обстрел Еленовской колонии прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он обвиняет в обстреле Россию.

Об этом он написал у себя в соцсетях, перечислив по пунктам, почему считает виновными российских военных и по какой причине требует исключить Россию из любых международных институтов.

Первое, что отмечает Подоляк, "тщательно спланированный удар по колонии".

"В Еленовке нет оперативных военных целей для украинской армии. Более того, наши вооруженные силы имеют все инструменты для точной идентификации объектов, которые должны быть уничтожены: склады снарядов, оперативно-тактические штаты, топливные базы", - пишет Подоляк.

Второе. Он уверен, что "масштабность и скорость информационной кампании со стороны российских пропагандистов указывают на то, что это была как раз спланированная и организованная акция".

3. Цель "еленовского преступления" - скрыть растущее свидетельство о масштабах российских военных преступлений и пытках, сорвать договоренности по обменам, дискредитировать ВСУ.

4. Точность ВСУ доказана многочисленными горящими русскими составами, логистическими пунктами, командными центрами и мостами Херсона. Все, что уничтожает Украина, имеет автоматическое подтверждение разными фиксирующими инструментами.

5. Российские истерические заявления на опережение, что удар был нанесен по пленным украинским защитникам, чтобы создать резонанс в Украине и настроить население разных стран против наших Вооруженных сил. Мотив ясен. Личности погибших будет устанавливать украинская разведка и спецслужбы.

6. Имеет место преднамеренное, циничное, продуманное массовое убийство русскими украинских пленных граждан, которое будет расследоваться Офисом Генерального прокурора и международными следственными группами. "Очевидно, что по мере надвигающихся тактических поражений Россия будет прибегать к новым людоедским провокациям, чтобы промоутировать их на глобальные рынки. Требуем немедленной и жесткой реакции ООН и других международных организаций — Россию следует исключить из любых международных институтов", - акцентировал Подоляк.

Ранее в "ДНР" заявили, что в результате удара по колонии в Еленовке погибли 53 человека.

Минобороны РФ обвинило ВСУ в ударе по колонии в Еленовке, где находятся украинские военнопленные.

Тем временем война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.