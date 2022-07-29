Из-за удара по колонии в Еленовке, о чем сообщало сегодня минобороны РФ, погибли 53 человек.

Об этом сообщили в "ДНР", пишут российские СМИ.

Также пишут, что 75 человек ранены в результате удара (такие данные приводило и российское ведомство).

Напомним, в РФ и "ДНР" утверждают, что за удар ответственна украинская сторона и что из-за попадания ракет РСЗО погибли пленные азовцы.

Украинская сторона заявления об обстреле колонии официально не комментировала. Советник главы МВД Антон Геращенко отреагировал на эти сообщения так: "Если это окажется правдой, то очевидно, что убийство украинских пленных - это ещё одно чудовищное и циничное преступление Путина и его подельников".

Тем временем война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.