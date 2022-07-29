Минобороны РФ официально сообщило об ударе по колонии в Еленовке (территория, подконтрольная "ДНР"), где находятся "азовцы" и другие украинские военные пленные.

Об этом сообщается в Телеграм-канале российского ведомства.

По утверждению Минобороны РФ, по следственному изолятору якобы ударили украинские войска ракетами HIMARS, в результате погибло 40 человек, еще 75 ранены. Также ранены 8 сотрудников тюрьмы.

Украинская сторона заявления об обстреле колонии официально не комментировала.

Советник главы МВД Антон Геращенко отреагировал на эти сообщения так: "Во-первых, ВСУ никогда бы не стало стрелять по местам заключения пленных. Во-вторых, эти заявления необходимо проверить на предмет того, чтоб это была правда, а не очередной фейк роспропаганды. Если это окажется правдой, то очевидно, что убийство украинских пленных - это ещё одно чудовищное и циничное преступление Путина и его подельников".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.