В минобороны РФ заявляют о попытке высадки украинского десанта в акватории Днепровского лимана в Херсонской области.

Об этом представитель ведомства рассказал на брифинге 25 июля, сообщают российские СМИю

Минобороны РФ утверждает, что "два катера с находившимися на борту диверсантами уничтожены".

Украинская сторона этого не подтверждает.

Напомним, на днях в Херсонской ОВА рассказали, что по данным местных жителей, россияне нанесли удар по самому высокому маяку Украины - Аджигольскому, он расположен в Херсонской области, у южного берега Днепровского лимана.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.