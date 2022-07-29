Создатель полка "Азов" Андрей Билецкий прокомментировал удар по колонии в Еленовке, где находились "азовцы", и назвал его "военным преступлением РФ".

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. Российское командование преподнесло массовое убийство пленных как действия украинской армии. Бойцы полка были переведены в отдельное здание. Была проведена пропагандистская работа - снятый людоедский фильм об "Азовстале", - написал он.

По словам Билецкого, "это был заранее спланированный акт".

"Я от имени Азовских подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Несет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы", - заявил он.

Напомним, ранее Минобороны РФ обвинило ВСУ в ударе по колонии в Еленовке, где находятся украинские военнопленные.

После в "ДНР" заявили о 53 погибших. Украинский Генштаб обвинил в обстреле Еленовки Россию. В Офисе президента удар по колонии назвали "людоедской провокацией" России.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.