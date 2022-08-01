Погибший в результате обстрела николаевский агробизнесмен Алексей Вадатурский на следующей неделе планировал поездку в Турцию, чтобы обсудить экспорт зерна из черноморских портов.

Об этом заявила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в эфире "24 канала".

"Я считаю, что это спланированная ликвидация, связанная с тем продовольственным кризисом, который Россия пытается произвести в мире. На следующей неделе Вадатурский собирался в Турцию, мы разговаривали с ним", – сказала Замазеева.

Напомним, в Николаеве во время обстрелов 31 июля погиб известный бизнесмен, герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Он был отцом народного депутата Украины VIII созыва и совладельца "Нибулона" Андрея Вадатурского.

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