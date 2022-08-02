Николаев ночью с 1 на 2 августа обстреливали "Смерчами" и ракетами типа "С-300". Пострадали два района города.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По данным губернатора, повреждено общежитие одного из университетов, ранен охранник. Также повреждены жилые дома, загорелся продовольственный магазин.

Ким также сообщил, что часть села Явкино Баштанского района обесточена из-за повреждения ЛЭП.

Под постоянным огнем села, находящиеся на линии разграничения. Информация о потерпевших отсутствует.

Война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.