Во вторник, 2 августа, в Украине идет уже 160-й день войны с Россией.

Вчера в Донецкой области ВСУ отбили штурм возле Марьинки, держат оборону на Авдеевском и Бахмутском направлении.

В последнее время РФ перебрасывает войска с Донбасса на юг Украины. Вероятно, корректируя оперативный план наступления на востоке Украины, которое не удалось.

Тем временем Владимир Зеленский поручил Кабмину проработать вопрос о запрете раздачи повесток на улице, отреагировав на петицию.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

2 августа

09:41 Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Guardian заявил, что президент РФ Владимир Путин "не в добром здравии ни физически, ни психически".

"Он использует много двойников, и иногда трудно определить, настоящий ли это Путин или кто-то, кто его заменяет. Некоторые из его ближайшего окружения паникуют по поводу его здоровья и тех решений, которые он принимает в данный момент", - заявил он.

Напомним, ранее в ЦРУ, комментируя состояние здоровья Путина заявили, что он "слишком здоров". Несмотря на слухи о состоянии его здоровья, в американской спецслужбе заявили, что доказательствами ухудшения здоровья Путина они не располагают.

09:26 В Чугуевском районе Харьковской области с утра ударили по одному из прооизводств, разрушены здания и мощности, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также под обстрелом были Циркуны, там пострадал жилой дом, разрушен отельно-ресторанный комплекс в Черкасских Тишках.



В Богодуховском районе из-за обстрела начался пожар на фермерском хозяйстве. Спасатели ликвидировали возгорание.

В Харькове ночью было спокойно.

09:19 Николаев ночью обстреливали "Смерчами" и ракетами типа "С-300", сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Повреждено общежитие одного из университетов, ранен охранник.

Он также сообщил, что часть села Явкино Баштанского района обесточена из-за повреждения ЛЭП.

Под постоянным огнем села, находящиеся на линии разграничения. Информация о потерпевших отсутствует.

09:07 Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий вчера дал интервью британской газете "Телеграф".

Выделяем важные моменты, которые касаются "Хаймарсов" и западных поставок оружия:

1. На "Хаймарсы" в Украине охотится спецгруппа спецназа ГРУ из подразделения 29155. Эту информацию Киеву предоставили британцы. Общее число установок в Украине - 16 штук, уничтожение их не подтверждается.

2. Британия и США предоставили Украине все оборудование и информацию для военной разведки. А также "ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени" (видимо, речь о спутнике).

3. Российские агенты следят за всем западным оружием, которое поступает преимущественно через аэродром в польском Жешуве. Далее они передают информацию агентам в Украине, а те наводят на места хранения "Калибры".

Россияне "используют все виды разведки: воздушную, космическую, коллаборационистов с украинской стороны. У России много информации".

4. На вопрос, как "Хаймарсы" могут столь точно бить по российским объектам, Скибицкий сказал, что "в этом случае, в частности, мы используем информацию в режиме реального времени" (то есть данные западных разведок).

По его словам, "официальные лица США не предоставляют прямой информации о нацеливании, чтобы не подорвать доводы в пользу того, что они не являются непосредственными участниками войны".

При этом Скибицкий заявил, что перед запуском ракет между представителями разведки обеих стран проводились консультации, которые позволили бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они "недовольны намеченной целью".

То есть фактически, американцы утверждают удары "Хаймарсами" по каждой отдельной цели.

08:43 Российские СМИ сообщают, что в среду начнется досмотр судна Razoni, которое везет украинскую кукурузу в Ливан.

Инспекция пройдет в Стамбуле.

Напомним, это первый сухогруз с зерном, который вышел из порта Одессы после подписания "продовольственной сделки".

Сейчас судно проплывает мимо румынского порта Констанца.

08:37 Армия Китая публикует еще одно видео с учений в провинции Фуцзянь, которая через пролив граничит с Тайванем.

08:29 Финское движение "Националистическая молодежь" (Kokoumusnuoret) разместила на границе с Россией борд про Украину на русском языке.

Правда, судя по всему, это немного "финский русский". Он адресован к едущим через кордон россиянам.

"Пока вы отдыхаете, многие украинцы остались без дома в который вернуться", - гласит надпись на борде, расположенном на пункте пропуска Ваалимаа.

Фото публикует украинская Госпогранслужба.

08:26 Сообщают, что это очередь на оплату интернета в оккупированном Бердянске.

Судя по всему, в городе сейчас невозможно оплатить услуги телекома онлайн, поэтому возле компаний, которые такие услуги предоставляют, начались очереди.

Украинский интернет на оккупированной части Запорожской области глушат, сообщал ранее Бердянский горсовет. То есть, видимо, речь о российских провайдерах.

08:15 В России обсуждают пост на ВК-странице Дмитрия Медведева о готовности России атаковать Казахстан и Грузию.

Пост, судя по скриншотам, которые публикуют в РФ, был опубликован на официальном аккаунте Медведева в "Контакте", но после оперативно удален.

В тексте говорилось о том, что пора заканчивать с "парадами суверенитетов". Заявлялось, что Россия "пойдёт в следующий поход для восстановления границ нашей Родины".

В посте сообщалось, что Грузия была создана в нынешних границах только в рамках Российской Империи. Казахстан в материале назывался "искусственным государством", а ряд его городов - изначально российскими.

"Пока туда не придут русские, порядка не будет", - гласит пост.

Ксения Собчак уже предположила, что страницу замглавы Совбеза взломали. "Каким бы февральским ястребом тот ни был, северный Казахстан он бы наверняка не стал трогать, тем более учитывая его личные встречи с Токаевым", - написала Собчак.

08:04 Шольц заявил, что Украина получает от немцев такое оружие, которого еще нет у Бундесвера.

"Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, контрбатарейные РЛС. Некоторые из этих систем настолько новы, что их было произведено очень мало, а некоторые из них даже не были представлены в Бундесвере", - перечислил канцлер военную помощь Украине в интервью Globe and Mail.

"Пока мы с вами говорим, украинцев обучают на новом и более сложном оборудовании в нескольких местах в Германии. И мы будем продолжать оказывать эту поддержку Украине столько, сколько потребуется", - заверил Шольц канадского журналиста.

Также он заявил, что доля российского газа в германском импорте за время конфликта в Украине упала с 55% до 30%.

08:03 Накануне предполагаемого визита Пелоси на Тайвань Китай начинает новые военные учения в Южно-китайском море.

Морское командование КНР сообщило, что учения пройдут в период с 0.00 2 августа до 24.00 6 августа по местному времени.

На этот период заход посторонних кораблей по указанным координатам будет запрещен.

08:02 Тайваньское издание China Times сообщает, что Нэнси Пелоси вопреки требованиям Китая прилетит на остров.

Ее будут сопровождать пять членов Конгресса от Демпартии.

Визит ожидается в промежутке между 16 и 17 часами по киевскому времени.

Ранее о том, что визит состоится, сообщала CNN. Китай на это уже заявлял, что его военные "не будут сидеть сложа руки".

08:01 В Николаеве около четырех утра прозвучали взрывы, один человек получил ранения, сообщил мэр Александр Сенкевич.

08:00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:

1. К северу от Харькова были неудачные попытки российского наступления в сторону Байрака и Дементьевки.

2. Под Северском возобновились атаки на Ивано-Дарьевку. Штурм отбит.

3. Продолжаются бои в районе Бахмута и Зайцево (село южнее райцентра). Штурмы Вершины, Кодемы и Травневого были отбиты.

4. В районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои (в "ДНР" и на Западе ранее говорили, что противник вошел на юго-восточные окраины Песок).

5. На севере Херсонской области был неудачный для РФ штурм Трудолюбовки (рядом с границей Днепропетровской области).