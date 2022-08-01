Россия могла перебросить часть своих войск с Донбасса на юг Украины, так как определила свой запорожский фронт как уязвимый участок, нуждающийся в усилении.

Об этом разведка Британии сообщает в новой сводке о ситуации в Украины.

По данным Минобороны Британии, в течение последних четырех дней РФ продолжала предпринимать тактические атаки на Бахмутском направлении к северо-востоку от Донецка, но продвигалась медленно.

Россия, вероятно, перебрасывает значительную часть своих сил из северного сектора Донбасса на юг Украины, сообщает разведка со ссылкой на данные украинских властей.

В Минобороны Британии считают, что РФ, вероятно, корректирует оперативный план своего наступления на Донбасс после того, как не смогла добиться решающего оперативного прорыва в соответствии с планом, которому она следовала с апреля.

Напомним, на захваченном юге Украины сообщали о переброске войск РФ в сторону Херсона.

Вчера украинская разведка заявила, что РФ готовит переброску войск.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.