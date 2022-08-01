Британская разведка рассказала, зачем РФ перебрасывает войска с Донбасса на юг Украины
Россия могла перебросить часть своих войск с Донбасса на юг Украины, так как определила свой запорожский фронт как уязвимый участок, нуждающийся в усилении.
Об этом разведка Британии сообщает в новой сводке о ситуации в Украины.
По данным Минобороны Британии, в течение последних четырех дней РФ продолжала предпринимать тактические атаки на Бахмутском направлении к северо-востоку от Донецка, но продвигалась медленно.
Россия, вероятно, перебрасывает значительную часть своих сил из северного сектора Донбасса на юг Украины, сообщает разведка со ссылкой на данные украинских властей.
В Минобороны Британии считают, что РФ, вероятно, корректирует оперативный план своего наступления на Донбасс после того, как не смогла добиться решающего оперативного прорыва в соответствии с планом, которому она следовала с апреля.
Напомним, на захваченном юге Украины сообщали о переброске войск РФ в сторону Херсона.
Вчера украинская разведка заявила, что РФ готовит переброску войск.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.