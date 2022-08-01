Войска РФ усиливают группировку на Криворожском направлении и ведут бои у Бахмута - новая сводка Генштаба
Утром в понедельник, 1 августа, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что россияне ведут бои в направлении Бахмута со стороны Покровского. ВСУ отбили атаку на соседний Соледар.
Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.
По информации Генштаба, в районе Донецка со стороны противника были попытки наступать на Марьинку и Пески, ВСУ отразили эти атаки.
На Славянском направлении враг силами разведывательной группы пытался уточнить размещение позиций наших войск в направлении Мазановки, успеха не имел, группа отошла.
Кроме того, Генштаб сообщает, что россияне усиливают свою группировку на Криворожском направлении.
В акватории Черного моря увеличилось количество российской авиации и флота: сейчас там шесть носителей ракет "Калибр", пишет Генштаб.
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