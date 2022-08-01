Утром в понедельник, 1 августа, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что россияне ведут бои в направлении Бахмута со стороны Покровского. ВСУ отбили атаку на соседний Соледар.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, в районе Донецка со стороны противника были попытки наступать на Марьинку и Пески, ВСУ отразили эти атаки.

На Славянском направлении враг силами разведывательной группы пытался уточнить размещение позиций наших войск в направлении Мазановки, успеха не имел, группа отошла.

Кроме того, Генштаб сообщает, что россияне усиливают свою группировку на Криворожском направлении.

В акватории Черного моря увеличилось количество российской авиации и флота: сейчас там шесть носителей ракет "Калибр", пишет Генштаб.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о ситуации на фронте и вокруг Украины.