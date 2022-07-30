В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 30 июля, в которой говорится, что российские войска готовятся атаковать Бахмут и Авдеевку.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Основные направления по Донбассу, где Россия готовится к наступлению - Бахмут, Авдеевка и Новопавловское направление (из Донецка в сторону Красногоровки и Покровска). К востоку и югу от Бахмута враг наступал на Покровское и на Травневое. Рядом с Травневым россияне смогли войти в Семигорье и закрепляются на его окраинах. Были атаки на Авдеевку со стороны Спартака, и на Красногоровку. Под Угледаром враг атаковал Павловку, но безуспешно.

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К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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