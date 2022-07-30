Власти Украины объявили обязательную эвакуацию для жителей Донецкой области.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в эфире телемарафона, подчеркнув, что речь идет не о добровольной, а именно об обязательной эвакуации.

Причина, которую она назвала - угроза замерзнуть зимой. В Донецкой области разрушены газопроводы, из-за чего отапливать города и села не будет возможности.

По данным Верещук, на контролируемых территориях области все еще остается 200 - 220 тысяч человек, из них 52 тысячи - дети. У местных жителей будет возможность отказаться от эвакуации только в письменном виде с личной подписью.

Ранее мы писали, что полиция будет эвакуировать с Донбасса детей даже при согласии одного родителя.

Также "Страна" сообщала, что губернатор Павел Кириленко объяснил нежелание эвакуироваться жителей Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

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К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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