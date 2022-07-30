Полиция будет эвакуировать детей с Донбасса. Фото: Нацполиция

Нацполиция будет эвакуировать детей с Донбасса, даже если на это даст согласие только один родитель.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Нацполиции.

"Категорический отказ обоих родителей от эвакуации будет фиксироваться, и в случае наступления тяжелых последствий они будут брать ответственность за жизнь ребенка на себя", - также говорится в сообщении.

Детей будут эвакуировать даже при согласии только одного родителя

Детей будут эвакуировать даже при согласии только одного родителя

Детей будут эвакуировать даже при согласии только одного родителя

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов для жителей Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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