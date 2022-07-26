Вице-премьер - глава Минреинтеграции Ирина Верещук прокомментировала "Стране" публикацию Euronews о том, что тысячи украинцев возвращаются на оккупированные территории в поисках работы, которую не смогли найти на украинской территории.

В частности, в сюжете Euronews говорится, что через пропускной пункт в Запорожской области проходят 150-200 машин в день.

По словам Верещук, люди возвращаются на временно оккупированные территории по разным причинам.

"Мне известны случаи, когда люди, в силу личных обстоятельств (больные родители или срочная необходимость в связи со смертью родных) вынуждены ехать на временно неподконтрольные территории. Некоторые едут забрать своих бабушек, дедушек или родителей. Но говорить о поиске работы там - это значит не знать ничего о том, что происходит на этих территориях сейчас. Там сейчас проводится террор мирного населения оккупантами, когда для насилия и запугиваний свозят специальные подразделения россиян, а также огромный риск быть принудительно использованным в работе против нашего государства. Никто без крайней необходимости не едет туда, потому что это в основном означает потерю свободы и как минимум здоровья", - считает Ирина Верещук.

В то же время она подтвердила, что в среднем через пункт пропуска в Запорожской области на неподконтрольную территорию выезжает 150-200 машин в день. Однако среди них не только местные жители, но и волонтеры. "На временно оккупированную территорию выезжают наши волонтеры, которые доставляют гуманитарные грузы. Это лекарства, продукты, другие жизненно необходимые вещи. Кроме того, едут волонтеры, которые забирают людей из этих территорий, проводят эвакуацию. Люди берут на себя ответственность, рискуют, но выполняют важную социальную функцию. В среднем около 150-200 машин выезжает", - сообщила "Стране" Верещук.

По ее словам, количество выезжающих и въезжающих зависит от действий российских военных. "Пока все зависит от действий оккупантов, готовы ли они пропускать автомобили, которые будут вывозить наших людей. Ведь нельзя допустить большого скопления авто с людьми на трассах или у блокпостов врага. Оккупант использует наших людей как живой щит в таких случаях. Также выезд не работает, когда не позволяет погода - дождь размывает дорогу, а оккупанты систематически отказываются предоставить режим прекращения огня для того, чтобы ее отремонтировать", - добавила вице-премьер.

Она также рассказала, как производится проверка с украинской стороны тех, кто выезжает на неподконтрольные территории, и выпускают ли туда мужчин призывного возраста.

"Все автомобили проходят предварительный осмотр в установленном порядке в отдельном месте. Это происходит под контролем местных служб. Что касается пропуска мужчин призывного возраста, то сейчас этот процесс еще окончательно не урегулирован. Был порядок, разработанный военным командованием, но он вызвал незаурядный общественный резонанс. Поэтому решено было его усовершенствовать, и мужчин пропускают. Это просто пункт пропуска, а не граница. Также есть действующее Постановление 1455, которое регулирует большую часть вопросов по организации работы на таких территориях", - сказала "Стране" Ирина Верещук.

По ее словам, Украина предоставляет переселенцам возможности для работы и выплаты. "Если мы говорим о том, что делает государство, то сейчас есть возможность трудоустройства как ВПЛ, при этом бюджет компенсирует работодателю за место 6,5 тыс. в месяц. Есть международные программы, которые помогают микробизнесу и малому бизнесу", - добавила вице-премьер.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

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