"Укрзализныця" сообщила о способах эвакуации для жителей Донецкой области.

Об этом компания пишет в Telegram.

Жителям Донецкой области предлагают эвакуироваться следующими способами:

Бесплатный эвакуационный поезд №234 Покровск - Львов (через Днепр). Он курсирует ежедневно из Покровска в 16:30, прибывает во Львов в 17:30 следующих суток. На борту поезда есть возможность оформить материальную помощь от государства и получить ее сразу по прибытии на вокзалы Днепра или Львова. Также работает программа поиска временного места жительства "Там, где вас ждут". Поезд №45 Харьков - Ужгород отправляется из Харькова в 13:10, прибывает в Ужгород в 14:37 (через Львов). Поезд №15 Харьков - Ивано-Франковск курсирует по четным числам, отправление из Харькова в 16:35, прибытие в Ивано-Франковск в 13:10 (через Львов). Поезда Интерсити+ №725 и №723 сообщением Харьков - Киев. Рейс №725 отправляется из Харькова ежедневно в 08:30 и прибывает в Киев в 15:26. Рейс №723 отправляется из Харькова ежедневно в 13:34 и прибывает в Киев в 20:19. Дополнительно с 29 июля будет курсировать поезд №287 Харьков - Одесса. Он будет отправляться из Харькова по нечетным числам в 07:58, прибывать в Одессу в 10:39. Жителям Донбасса удобнее будет сесть на этот поезд в Лозовой (туда поезд прибывает из Харькова в 10:24). Кроме того, этот поезд делает остановку в Никополе, который также все чаще подвергается российским обстрелам. Доехать до Харькова для дальнейшей пересадки на поезда дальнего сообщения можно рядом пригородных маршрутов, курсирующих от станции Лозовая: электропоезда отправляются 6 раз в день, в 05:10, 07:00, 12:44, 15:43, 17:40 и 19 :40 (в Беляевку).

Также сообщается, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №272/271 Киев - Запорожье с 27 июля.

Поезд будет курсировать по нечетным числам, отправление из Киева в 22:30, прибытие в Запорожье в 11:53. Обратно поезд будет курсировать по четным числам: отправление из Запорожья в 20:05, прибытие в Киев в 9:38.

Поезд будет курсировать через 10 городов, включая Никополь, с удобным временем отправления и прибытия. Так, на пути следования из Запорожья в Киев поезд будет прибывать в Никополь в 22:18, а на обратном пути из Киева - в 09:15.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" запускает ночной поезд из Киева в Польшу.

Также "Страна" сообщала, что в "Укрзализныце" не получали указаний проверять разрешения на передвижение мужчин.