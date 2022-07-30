Главное управление разведки Минобороны видит намерение России присоединить к себе оккупированные территории. Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил спикер ведомства Вадим Скибицкий.

ГУР сообщает о том, что на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областях начала активно работать партия "Единая Россия".

Уточняются "списки избирателей". Уже открыты участки для проведения выборов. Начался процесс раздачи российских паспортов. "Это комплекс мероприятий, которые сейчас Россия проводит на оккупированных территориях для того, чтобы подготовить и провести "референдум", – заявил Скибицкий.

Война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.