В Мелитополе, захваченном Россией, похоже, уже начинается подготовка к т.н. "референдуму", о котором назначенные россиянами "власти" заявляли ранее.

В городе появились стенды с лозунгом "Мы один народ с Россией" и наружная реклама такого же содержания.

Мелитополь летом 2022 года под оккупацией РФ

Ранее оккупационные "власти" Запорожской области сообщили, что "референдум" о статусе оккупированных районов Запорожской области может состояться в первой половине сентября. В Мелитополе заявили, что в один день с ним скорее всего пройдет аналогичное "голосование" о присоединении к РФ и в Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.