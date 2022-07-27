"Референдум" о вхождении "ДНР" в состав России может пройти в середине сентября.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на "власти республики".

В "ДНР" по примеру "ЛНР" планируется создать штаб "референдума", а тем временем местные "власти" займутся адаптацией своего законодательства к российскому.

Ранее "Страна" сообщала, что в Мелитополе, похоже, уже начинается подготовка к "референдуму". В городе появились стенды с лозунгом "Мы один народ с Россией" и наружная реклама такого же содержания.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.