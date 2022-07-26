СБУ заявляет, что в ее распоряжении оказались документы по подготовке "референдума о присоединении "ДНР" к России".

Об этом пресс-служба СБУ.

Согласно этим документам, процесс должен начаться с обращения организации "Донецкая республика" к Денису Пушилину по поводу "референдума". В обращениях члены организации просят Пушилина (который, собственно, возглавляет эту организацию) инициировать "референдум".

По данным СБУ, в "ДНР" уже печатают 250 тысяч агитационных газет и планируют привезти на захваченные территории территорию около тысячи российских экспертов.

Напомним, разведка считает, что в "ДНР" хотят провести "референдум" с результатом 70% за присоединение к РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

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