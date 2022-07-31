Россия перебрасывает свои отдельные подразделения со Славянского на Запорожское направление и сумела немного продвинуться в районе Авдеевки.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

По всему Донбассу зафиксированы обстрелы из артиллерии, танков и авиации. Армия РФ имела "частичный успех" в наступлении под Авдеевкой, а штурмы на остальных направлениях были отбиты.

В районе Серебрянки разведгруппа врага безуспешно пыталась выявить позиции украинских войск.

На Харьковском направлении многочисленные обстрелы и безуспешная попытка РФ продвинуться в направлении Гусаровки.

На Южнобужском направлении РФ ведет обстрелы по позициям ВСУ, гражданской и военной инфраструктуре с целью удержания занятых рубежей и недопущения контрнаступления Украины.

На Северском направлении зафиксированы обстрелы из артиллерии населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

Ранее сообщалось, что в Севастополе введен "желтый" уровень угрозы теракта и готовится переброска войск после утреннего взрыва около штаба Черноморского флота РФ.

Война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 157-го дня войны.

В этот день к югу от Бахмута россияне штурмовали Вершину и Травневое. Бои продолжались у Зайцево. Также противник вошел в Семигорье и закрепляется на его окраинах. На юге противостояние характеризовалось больше взаимными обстрелами.

Между тем советник Ермака Алексей Арестович озвучил все более распространяющееся мнение, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины.

Украинская разведка заявила, что уже в ближайшее время РФ намерена организовать на захваченных территориях "референдумы". ГУР также сообщил о том, что в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать партия "Единая Россия".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.