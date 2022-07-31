В Харькове обстрелами разрушено два производственных здания, обошлось без пострадавших. Фото, видео
В Харькове утром в воскресенье, 31 июля, под обстрел попало двухэтажное производственное здание в Киевском районе. Оно полностью разрушено.
Такой итог подвела ГСЧС после окончания работы пожарных.
Сообщается, что в здании произошел пожар на площади около 60 квадратных метров. Силами ГСЧС пожар был ликвидирован в 10:30.
Также, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, минувшей ночью под удар попало оборудование и готовая полиграфическая продукция в Немышлянском районе Харькова. Там возник пожар. Повреждена производственная постройка.
По предварительной оценке, удары наносились ракетно-зенитным комплексом С-300. По данным областного центра экстренной медицинской помощи, пострадавших нет.
Вместе с тем, вечером местные жители сообщают о "прилетах". Соответствующее видео появилось в местных пабликах. Официальной информации по этому обстрелу пока нет.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.
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