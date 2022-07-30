В субботу, 30 июня, днем в поле вблизи села Ольховка Харьковской области подорвался комбайн. Сообщается, что при проведении сельхозработ он наехал на противотанковую мину и подорвался.

Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України у Харківській області

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в Службу спасения в 13:21.

"В результате взрыва пострадал комбайнер, мужчина 1978 г.р. Бригада медиков экстренной медицинской помощи госпитализировала его в лечебное учреждение. Также в результате взрыва комбайн и стерня загорелись", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України у Харківській області

Спасатели и оперативно потушили пожар на площади 60 кв.м. Саперы ГСЧС обследовали прилегающую территорию. Других взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Скриншот: Facebook/Головне управління ДСНС України у Харківській області

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