В сети появилось видео момента утреннего взрыва в Севастополе около штаба Черноморского флота РФ.

В городе вводят "желтый" уровень террористической опасности, сообщил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

"Приняли решение о введение "желтого" уровня террористической опасности. "Желтый" уровень - средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности", - пишет Развожаев.

Вместе с тем, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, которого цитирует "Радио Свобода", заявил, что в Крым перебросили батальонно-тактическую группу воздушно-десантных войск России, чтобы отправить на войну в Украину.

"Там постоянное движение. Они усилили систему противовоздушной обороны. Они понимают, что есть угроза", - сказал он.

По данным Скибицкого, самолеты доставляют в Крым ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. "Постоянно на Крымский полуостров перевозят грузы военного назначения. Поэтому транспортники в Крыму - это не новость для нас... Перемещаются другие военные грузы. Перемещается личный состав", - сказал представитель ГУР.

Напомним, утром 31 июля во двор штаба флота прилетел неопознанный объект. По предварительным данным, это был беспилотник. В Севастополе сообщили, что в результате происшествия шесть человек были ранены, это сотрудники штаба флота.

Позже в Крыму заявили, что штаб Черноморского флота атаковали самодельным БПЛА из Севастополя.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

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