В Севастополе отменили празднование Дня ВМФ из-за прилета беспилотника в штаб флота
Рано утром 31 июля, в День российского военно-морского флота, во двор штаба флота прилетел неопознанный объект. По предварительным данным, это беспилотник.
Об инциденте сообщает Телеграм-канал "губернатор" Севастополя Михаила Развожаева.
В результате происшествия шесть человек были ранены, это сотрудники штаба флота. Двое пострадавших при взрыве находятся в состоянии средней тяжести, у остальных легкие травмы. Погибших нет. Помощь всем оказана, заверил "губернатор".
По его словам, на месте работает ФСБ, обстоятельства случившегося выясняются.
Все праздничные мероприятия в городе из соображений безопасности отменены.
Развозжаев призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.
Спустя непродолжительное время после появления поста Развозжаев разместил фото пострадавшего здания штаба.
Между тем в Черноморском флоте РФ заявили, что здание штаба атаковал любительский дрон с самодельным взрывным устройством. Оно упало перед входом в штаб. Все пострадавшие получили ранения от разбившихся стекол.
Также в сети появилось видео с места происшествия.
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