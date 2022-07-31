Рано утром 31 июля, в День российского военно-морского флота, во двор штаба флота прилетел неопознанный объект. По предварительным данным, это беспилотник.

Об инциденте сообщает Телеграм-канал "губернатор" Севастополя Михаила Развожаева.

В результате происшествия шесть человек были ранены, это сотрудники штаба флота. Двое пострадавших при взрыве находятся в состоянии средней тяжести, у остальных легкие травмы. Погибших нет. Помощь всем оказана, заверил "губернатор".

По его словам, на месте работает ФСБ, обстоятельства случившегося выясняются.

Все праздничные мероприятия в городе из соображений безопасности отменены.

Развозжаев призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

Спустя непродолжительное время после появления поста Развозжаев разместил фото пострадавшего здания штаба.

Между тем в Черноморском флоте РФ заявили, что здание штаба атаковал любительский дрон с самодельным взрывным устройством. Оно упало перед входом в штаб. Все пострадавшие получили ранения от разбившихся стекол.

Также в сети появилось видео с места происшествия.

Ранее "Страна" сообщала об обстреле Белгорода и Курска в начале июля. В украинском МВД тогда заявили, что РФ сама обстреляла свои города, чтобы активизировать мобилизацию.

Война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 157-го дня войны.

В этот день к югу от Бахмута россияне штурмовали Вершину и Травневое. Бои продолжались у Зайцево. Также противник вошел в Семигорье и закрепляется на его окраинах. На юге противостояние характеризовалось больше взаимными обстрелами.

Между тем советник Ермака Алексей Арестович озвучил все более распространяющееся мнение, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины.

Украинская разведка заявила, что уже в ближайшее время РФ намерена организовать на захваченных территориях "референдумы". ГУР также сообщил о том, что в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать партия "Единая Россия".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.