В Польше недавно собрали средства на Bayraktar TB2 для ВСУ. Однако турецкая авиастроительная компания Baykar Makina решила передать беспилотник Украине бесплатно.

Об этом сообщает польский журналист Славомир Сераковский в своём Facebook.

Представитель СМИ обнародовал официальное письмо от турецкой компании, в котором говорилось о том, что они поражены участием сотен тысяч поляков в этой акции.

"Baykar официально заявила, что наш дрон для Украины передадут ей без средств, а это 22 500 000 злотых, которые мы собрали", - сказал Сераковский.

Теперь поляки, по договоренности с украинской и турецкой сторонами, смогут выделить собранные средства на гуманитарную помощь для украинского народа.

Серваковский добавил, что в целом финансовая поддержка Украины составляет около 50 000 000 злотых.

Напомним, в Польше собрали достаточно денег на покупку боевого беспилотника Bayraktar для Украины. В сборе приняли участие более 200 000 человек.

К слову, турецкая сторона также решили бесплатно передать Украине Bayraktar, на который собирала деньги Литва.

Как писала "Страна", турецкий производитель "Байрактаров" обещает не продавать свои беспилотники России.

Напомним, в Норвегии тоже начали собирать деньги на "Байрактар" для украинской армии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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