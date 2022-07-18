В Норвегии стартовала кампания по сбору средств для покупки турецкого ударного беспилотника Bayraktar TB2 для нужд украинской армии.

Об этом сообщает Аnadolu.

Организаторы сбора средств рассказали, что каждый гражданин Норвегии может пожертвовать на Bayraktar TB2 не менее 10 крон (около 30 гривен).

В планах организаторов собрать 55 миллионов крон и передать их в фонд помощи при посольстве Украины.

Известно, что ряд стран принимает участие в сборах на БПЛА для Украины. Так, власти Литвы отправили в Украину военный беспилотник Bayraktar, деньги на который собирали жители страны.

Также мы писали, что в Польше собрали первый миллион злотых для покупки "Байрактара" Украине.

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