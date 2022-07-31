В Крыму заявили, что штаб Черноморского флота был атакован с помощью самодельного беспилотника, несшим маломощное взрывное устройство, из временно оккупированного Севастополя.

Об этом со ссылкой на "сенатора" от Крыма Ольгу Ковитиди сообщают российские СМИ.

Ковитиди заявила, что по данному инциденту уже ведутся оперативно-розыскные работы, ищут виновных.

Напомним, утром 31 июля, в День российского военно-морского флота, во двор штаба флота прилетел неопознанный объект. По предварительным данным, это был беспилотник. В Севастополе сообщили, что в результате происшествия шесть человек были ранены, это сотрудники штаба флота.

В Черноморском флоте РФ заявили, что здание штаба атаковал любительский дрон. Сброшенное им взрывное устройство упало перед входом в штаб. Все пострадавшие получили ранения от разбившихся стекол.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.