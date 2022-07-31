В воскресенье утром, 31 июля, российские военные обстреляли поселок Мирополье в Сумской области. Разбито кладбище, повреждены жилые дома и линии электропередач.

Об этом сообщает в Facebook губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий.

"Подробности утреннего обстрела таковы: россияне открыли огонь по жилым кварталам поселка с полшестого утра. Уничтожено более 10 могил на местном кладбище. На нескольких улицах повреждены линии электропередач, повалены электроопоры. Немалые повреждения получили по меньшей мере пять домохозяйств. У людей выбиты стекла, разрушены крыши, заборы. Разбиты гаражи и техника. Несколько домов прошиты насквозь обломками от вражеских снарядов: пробиты стены, двери, системы отопления", - написал чиновник.

Ранее мы писали, что вчера, 30 июля, за день россияне обстреляли Сумскую область пять раз, зафиксированы десятки прилетов. По словам губернатора Дмитрия Живицкого, российские военные наносили по региону артиллерийские удары.

Война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 157-го дня войны.

В этот день к югу от Бахмута россияне штурмовали Вершину и Травневое. Бои продолжались у Зайцево. Также противник вошел в Семигорье и закрепляется на его окраинах. На юге противостояние характеризовалось больше взаимными обстрелами.

Между тем советник Ермака Алексей Арестович озвучил все более распространяющееся мнение, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины.

Украинская разведка заявила, что уже в ближайшее время РФ намерена организовать на захваченных территориях "референдумы". ГУР также сообщил о том, что в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать партия "Единая Россия".

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