Одесса подверглась очередному ракетному обстрелу РФ. На данный момент известно о попадании в карьер, информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщила Одесская районная военная администрация.

Одесские Telegram-каналы сообщают, что было слышно порядка 6-7 взрывов, и сейчас над городом поднимаются столбы дыма.

Также паблики пишут, что удар был нанесен с западного берега Крыма ракетой типа "Оникс" РК "Бастион". Эта ракета является сверхзвуковой и летит со скоростью до 3182 км/час.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский опубликовал видео последствий удара по Затоке под Одессой. Пострадали минимум пять частных домов.

Война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 157-го дня войны.

В этот день к югу от Бахмута россияне штурмовали Вершину и Травневое. Бои продолжались у Зайцево. Также противник вошел в Семигорье и закрепляется на его окраинах. На юге противостояние характеризовалось больше взаимными обстрелами.

Между тем советник Ермака Алексей Арестович озвучил все более распространяющееся мнение, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины.

Украинская разведка заявила, что уже в ближайшее время РФ намерена организовать на захваченных территориях "референдумы". ГУР также сообщил о том, что в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать партия "Единая Россия".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.