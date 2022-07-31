В Одессе прогремело несколько взрывов. Сообщается об обстреле сверхзвуковой ракетой
Одесса подверглась очередному ракетному обстрелу РФ. На данный момент известно о попадании в карьер, информация о пострадавших уточняется.
Об этом сообщила Одесская районная военная администрация.
Одесские Telegram-каналы сообщают, что было слышно порядка 6-7 взрывов, и сейчас над городом поднимаются столбы дыма.
Также паблики пишут, что удар был нанесен с западного берега Крыма ракетой типа "Оникс" РК "Бастион". Эта ракета является сверхзвуковой и летит со скоростью до 3182 км/час.
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