В районе Затоки, что в Одесской области, саперы обезвредили морскую мину.

Видео уничтожения опасного взрывного устройства появилось в Telegram-каналах.

Мину прибило к берегу штормом, и саперы обезвредили ее путем подрыва в безопасном месте.

Ранее мы публиковали видео обезвреживания морской мины на побережье Одессы.

Также "Страна" сообщала, что во время купания в море у берегов Коблево на мине подорвались два человека.

Война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.