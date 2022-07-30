Из-за войны в Черном море погибло несколько тысяч дельфинов. На это обращает внимание доктор биологических наук, профессор Иван Русев, работающий в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" Одесской области, сообщает "Суспільне".

По наблюдениям профессора, до войны в пределах Одесской и Николаевской областей море выбрасывало до 800 погибших дельфинов в год, большинство становились жертвами браконьерских ловушек. А сейчас браконьерского отлова в этой части Черного моря нет, но число погибших дельфинов возросло в разы.

Иван Русев говорит о том, что из-за военных действий дельфины теряют ориентацию. Животные страдают от мощных взрывов. Боевые действия происходят с применением надводных и подводных лодок, где используются гидролокаторы, создающие мощные звуки, которые выводят из строя органы навигации и эхолокации дельфинов. Уцелевшие от взрывов дельфины полностью теряют ориентацию, не могут поймать рыбу, разбиваются о скалы, выбрасываются на берег, наталкиваются на мины.

Кроме того, есть гипотеза, что массовый мор дельфинов может быть вызван какой-то инфекцией.

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