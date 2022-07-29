Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля прибыл в Одессу на встречу с послами G7. Он заявил, что Украина готова к экспорту зерна, ждет сигнала от международных партнеров.

Об этом он написал у себя в Телеграм.

"Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки. Для нас важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Пока кто-то, блокируя Черное море, забирает жизни у других государств, мы даем им возможность выжить", - написал Зеленский.

Как писала "Страна", Украина планирует ежемесячно вывозить из трех морских портов Одесской области 3 млн тонн зерна.

По данным ООН, первый корабль с украинским зерном может отправиться в Сомали.

Тем временем война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.