Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что успех зерновой сделки может создать атмосферу доверия между РФ и Украиной, что будет способствовать прекращению огня и урегулированию украинского кризиса.

Об этом сообщает ТАСС.

Анкара со своей стороны готова прилагать все усилия для разрешения конфликта, в том числе предоставить свою территорию для встреч между РФ и Украиной на любом уровне, сказал Чавушоглу.

По его словам Турция выполняет функцию сопредседателя во многих "Группах дружбы" международных организаций, в том числе на уровне ООН, ОБСЕ и ОИС.

"Стамбульская конференция по посредничеству превратилась в международный бренд. Залог успеха Турции – справедливое, принципиальное, сбалансированное и объективное отношение к проблемам. Это касается и войны между РФ и Украиной. Надеемся, что лидеры двух стран в итоге сядут за стол переговоров и подпишут соглашение. Мы также готовы внести вклад в этот процесс. Если стороны обратятся за помощью, то Турция готова будет внести участвовать в этом процессе", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TV100.

По его словам, следствием вооруженных действий в Украине стали также кризисы в сфере энергоресурсов и продовольствия.

При этом он отметил, что ракетный обстрел торгового порта Одессы вызвал обеспокоенность у всех сторон. "Произошедшее не сказалось на работе порта. Точнее, удар был нацелен не на портовую инфраструктуру. Российская сторона заявила, что ударила по военным объектам. Вместе с тем, мы считаем, что подобного рода удары не должны повторяться. Важна бесперебойная реализация договоренностей", - сказал Чавушоглу.

Напомним, в Кремле заявили, что удар войск РФ по порту Одессы не должен влиять на выполнение сделки по зерну. Так, в Минобороны РФ утверждают, что этим ударом уничтожили военный корабль и склад ракет Harpoon.

Тем временем война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

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